Konami annuncia eFootball Championship 2022, la nuova competizione eSport

Konami annuncia il ritorno della eFootball League con un nuovo nome, eFootball Championship, che va a rispecchiare il rebranding messo in atto lo scorso anno con la serie calcistica eFootball.

Sono due l competizioni in programma denominate eFootball Championship Pro 2022 e eFootball Championship Open 2022, la prima sarà dedicata ai professionisti sotto contratto con club europei mentre la seconda è una competizione aperta a tutti. I giocatori professionisti in eFootball Championship Pro e i giocatori di eFootball Championship Open competeranno giocando nella nuova modalità Dream Team di eFootball 2022. Le competizioni prenderanno il via nel mese di giugno 2022, tutte le partite verranno trasmesse in diretta streaming sui canali di Konami e Football.

In modalità Dream Team, i giocatori con i migliori punteggi si guadagneranno il diritto di partecipare a livelli sempre più alti della competizione, che culmineranno nelle World Finals, in cui verrà incoronato il miglior giocatore del mondo. eFootball Championship Open 2022 è il più grande torneo ufficiale di eSport legato alla serie eFootball a cui possono partecipare gli utenti di tutto il mondo. I giocatori non avranno bisogno di accedere al Round 1, che partirà a giugno, tutti gli utenti potranno partecipare semplicemente prendendo parte al relativo evento in-game.