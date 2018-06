Konami annuncia Hyper Sports R per Nintendo Switch

Konami Digital Entertainment ha svelato oggi Hyper Sports R, un nuovo videogioco sportivo simulativo per Nintendo Switch che permetterà di gareggiare in una serie di discipline individuali e di squadra e di poter allenare e portare ai massimi livelli un team di atleti.

In Hyper Sports R i giocatori avranno a disposizione un roster di oltre 20 atleti da far crescere e con cui gareggiare. Diventate i numeri uno in una grande varietà di sport che includono l’atletica leggera, il beach volley e il nuoto. Hyper Sports R includerà tante divertentissime modalità di gioco tra cui:

Partita Veloce: Gioca assieme ad altri tre amici per un’esperienza di gioco veloce e divertente.

Campagna: modalità single player, assembla e allena un team di atleti completando le varie competizioni e le storie dei personaggi giocabili.

Hyper Sports R offre il supporto fino a quattro giocatori mediante i Joy-Con (per uno stile di controllo classico) con l’opzione di poter utilizzare i sensori di movimento (per uno stile di controllo più intuitivo) nella modalità Partita Veloce. Verranno fornite presto maggiori informazioni sulla data di lancio, sulle discipline sportive, sulle diverse modalità incluse e sulle storie dei personaggi del gioco.