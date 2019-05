Konami annuncia la lineup dei giochi inclusi in Contra Anniversary Collection

Delle ottimistiche speculazioni apparse in rete nei giorni scorsi lasciavano sperare nell'imminente arrivo di un remake/reboot di Contra, ma l'annuncio odierno di Konami si è limitato a svelarci i capitoli della serie arcade a cui è stato riservato un posto nella Contra Anniversary Collection.

Di seguito, vi riportiamo l'elenco intero dei titoli che potrete rigiocare acquistando la Collection (che prevede anche le varianti giapponesi di sei capitoli della serie):

Contra (Arcade)

Super Contra (Arcade)

Super C (NES)

Contra: Hard Corps (Sega Genesis)

Contra (NES)

Contra (Famicom)

Operation C (Game Boy)

Probotector (Sega Mega Drive)

Super Probotector: Alien Rebels (SNES)

Konami si trova ormai da tempo in una fase di inattività sul fronte sviluppo software per PC e console, e appare abbastanza improbabile al momento che la compagnia nipponica abbia in cantiere un vero e proprio nuovo episodio di Contra. Tuttavia, staremo a vedere se in occasione dell'E3 2019 saremo piacevolmente smentiti al riguardo.

Contra Anniversary Collection sarà pubblicato esclusivamente in formato digitale da Konami nel corso di questa estate (il rivenditore NetGames suggeriva una release a tema Contra fissata per il 24 settembre) su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch al prezzo di 20 dollari. Nel pacchetto sarà incluso un libro digitale gratuito con cui potrete approfondire la storia di Contra e la sua evoluzione nel corso degli anni.