Konami annuncia la lineup per il TGS con PES 2020, Contra Rogue Corps e PC Engine Mini

Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi la lineup che porterà al Tokyo Game Show in programma dal 12 al 15 settembre. Il publisher giapponese sarà presente alla fiera con titoli come eFootball PES 2020, Contra Rogue Corps e Love Plus Every.

Presenti anche Super Bomberman R, Ultimate Mobile Series, Jikkyou Powerful Pro Baseball ed il PC Engine Mini, con una prima dimostrazione della console in azione.

Giochi Konami

Castlevania: Grimoire of Souls

Contra: Rogue Corps

Dankira!!! Boys, be Dancing!

eFootball PES 2020

Jikkyou Powerful Pro Baseball

Love Plus Every

PC Engine mini

Super Bomberman R

Ultimate Mobile Series

Yu-Gi-Oh! Duel Links

eBaseball Pro League (eSports)

ProSpi A Championship

Giochi Pubblicati da Konami

A-Train Express+ (PS4) (Artdink)

BQM BlockQuest Maker Complete Edition (PS4, Switch) (Wonderland Kazakiri)

Coffee Talk (PS4, Switch) (Chorus Worldwide)

Enzai Shikkou Yuugi: Yurukiru (PS4) (Izanagi Games)

Headliner: NoviNews (PS4, Switch) (Chorus Worldwide)

Human Resource Machine Deluxe (Switch) (Flyhigh Works)

Megaquarium (PS4, Switch) (Chorus Worldwide)

My Time at Portia (PS4) (Chorus Worldwide)

Our Drop Eraser + Sports Set (Switch) (SAT-BOX)

Shovel Knight (PS4, Switch) (Flyhigh Works) – Playable

Sisters Royale: I’m Being Harassed by 5 Sisters and It Sucks (PS4) (Chorus Worldwide)

Umihara Kawase Fresh! (PS4)

Vasara Collection (PS4) (Chorus Worldwide)

Ys IX: Monstrum Nox (PS4) (Falcom)

Yume Utsutsu Re:Master (Switch) (Kogado Studio)

Unannounced Title from Playism

Konami porterà al Tokyo Game Show anche una serie di giochi non sviluppati da lei ma pubblicati in Giappone dalla casa di PES, tra cui Vasara Collection, YS IX Monstrum Nox, Shovel Knight, Sisters Royale: I’m Being Harassed by 5 Sisters and It Sucks, Headliner: NoviNews, Coffee Talk e A-Train Express+, molti dei quali destinati a restare confinati al solo Giappone.