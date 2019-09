Konami annuncia il nuovo Frogger: arriverà in esclusiva su Apple Arcade

Nel corso del nuovo keynote tenuto dalla compagnia di Cupertino, Apple ha presentato tutte le novità riguardanti Apple Arcade, l'ambiziosa piattaforma di mobile gaming in dirittura d'arrivo il 19 settembre negli USA.

Trai i partner che hanno contribuito ad arricchire la lineup di lancio del servizio, c'è anche Konami. La compagnia nipponica ha presentato in collaborazione con Apple il nuovo capitolo della serie di Frogger, franchise il cui debutto risale al lontano 1981. Come accadeva nei precedenti iterazioni, si tratta di un arcade game in cui dovremo affrontare svariati pericoli per aiutare la nostra rana a raggiungere il suo rifugio. Se le meccaniche rimandano al passato, non si può dire lo stesso del comparto grafico che, oltre ad essere realizzato completamente in 3D, risulta essere vivace e adatto agli standard odierni.

Frogger in Toy Town sarà disponibile esclusivamente su Apple Arcade a partire dal 19 settembre 2019, giorni in cui la piattaforma di gaming farà il suo debutto ufficiale negli Stati Uniti d'America (non è al momento stato confermato alcun dettaglio circa la pubblicazione del servizio in Italia). Apple Arcade richiede un esborso mensile di 4,99 dollari per quanto riguarda il formato famiglia, ma il primo mese di abbonamento sarà completamente gratuito.