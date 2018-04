Konami annuncia i vincitori di PES League World Tour 2018 Americas Round

ha annunciato oggi che Jeremy "TioMitt_PW" Bruniaux si è aggiudicato il titolo di Campione del Torneo Single Player di, che si è disputato questo weekend a Buenos Aires in Argentina.

Bruniaux, assieme ai suoi sette avversari più forti ha ottenuto l’accesso a PES League Europe Round che si disputerà a maggio 2018. Nella specialità Co-Op, il team francese Neo Esports ha vinto il campionato Americas Round, imponendosi su nove altri team Co-Op teams e sconfiggendo in finale il team brasiliano topPESBrasil.

In calce trovate l'elenco dei vincitori di PES League 2018 Americas Round che si sono aggiudicati il diritto di partecipare a PES League Europe Round che si disputerà a maggio 2018. PES League è la competizione eSport ufficiale di Konami dove i giocatori di PES 2018 di tutto il mondo si sfideranno in eventi locali e online, in un percorso che culminerà nell'estate del 2018 nel corso delle PES League World Finals.