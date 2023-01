Konami anticipa l'annuncio di nuovi giochi di serie famose e progetti inediti per il 2023

Tramite i consueti saluti di fine anno sulle pagine di Famitsu, Konami ha confermato di avere vari progetti in lavorazione per il 2023, tra cui "novità e annunci legati a serie note, oltre a nuovi progetti sui quali vi aggiorneremo appena possibile".

A Natale, sempre tramite le pagine di Famitsu, il producer di Konami Noriaki Okamura aveva utilizzato il termine "Long Awaited" come parola chiave per il 2023. Okamura ha lavorato come producer per giochi come Metal Gear Solid Portable Ops, Metal Gear Acid 2 e Metal Gear Survive oltre ad aver collaborato alla produzione di Metal Gear Solid Peace Walker, Metal Gear Solid Ground Zeroes e Metal Gear Solid V The Phantom Pain.

E' chiaro dunque come uno dei primi giochi che venga subito in mente sia il remake di Metal Gear Solid, da tempo si rincorrono voci su una possibile riedizione di MGS e/o di Metal Gear Solid 3 Snake Eater ma per ora nulla si è concretizzato. Secondo Dusk Golem poi Konami sarebbe al lavoro su altri tre giochi di Silent Hill non ancora annunciati (tra cui Silent Hill The Short Message) e non possiamo dimenticare altre serie popolari come eFootball, eBaseball Professional Baseball Spirits e Momotaro Dentetsu, le ultime due IP particolarmente celebri in Giappone e Asia. Ne sapremo di più nel corso dell'anno appena iniziato.