Konami apre ad una nuova raccolta dei giochi delle Teenage Mutant Ninja Turtles

Mentre i ricavi di Konami vanno a gonfie vele, grazie anche a titoli come Yu-Gi-Oh! Master Duel, un rappresentante dell'azienda giapponese ha parlato di un possibile ritorno sulla scena videoludica delle Teenage Mutant Ninja Turtles.

Durante una recente chiacchierata coi colleghi di Nintendo Everything, infatti, il producer Charles Murakami ha rivelato che, effettivamente, le Tartarughe Ninja potrebbero tornare in futuro con una raccolta dei loro titoli più iconici, in particolare quelli provenienti dagli anni 2000.

L'affetto dei fan per le tartarughe è forte, ha continuato Murakami, ed è stato proprio questo fattore che ha portato Konami a pubblicare la Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

Ma tra i piani futuri dell'azienda giapponese non figurano soltanto le tartarughe più famose del mondo. Come vi abbiamo già raccontato pochi giorni fa, la lineup di Konami al Tokyo Game Show 2022 potrebbe includere un nuovo titolo proveniente da una serie molto amata. Visti i rumor dell'ultimo periodo, in molti hanno pensato che possa trattarsi di un nuovo Silent Hill per PlayStation 5, un'ipotesi sicuramente suggestiva ma ancora tutta da verificare.

Se allora siete interessati a scoprire quale sarà il misterioso annuncio di Konami, vi invitiamo a sintonizzarvi su Everyeye.it il prossimo 16 settembre. Offriremo una copertura completa e in tempo reale dell'evento.