Konami: aumentano i profitti grazie a Metal Gear Solid e Momotaro

Konami ha registrato risultati finanziari positivi negli ultimi nove mesi, con incassi aumentati dell'11% e profitti in crescita del 53%. Nel periodo che va da aprile a dicembre 2023, il publisher registra profitti per 427 milioni di dollari e profitti operativi per 405.2 milioni di dollari, entrambi dati in aumento di oltre il 50% su base annuale.

Konami Digital Entertainment, ovvero la divisione che include lo sviluppo di videogiochi, ha generato il 70% degli incassi totali della compagnia, sicuramente un bel risultato per l'azienda, che da tempo guarda con rinnovata fiducia a questo mercato.

Durante l'ultimo trimestre, Konami ha lanciato due giochi di buon successo, ovvero Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 e Momotaro Dentetsu World Chikyuwa Kiboude Mawatteru, quest'ultimo vero e proprio campione di vendite in Giappone, titolo capace di piazzare oltre un milione di copie tra novembre e dicembre 2023.

Momotaro Dentetsu World Chikyuwa Kiboude Mawatteru è il settimo videogioco retail più venduto de 2023 in Giappone, Konami inoltre sottolinea le buone performance di eFootball 2024 e della serie Professional Baseball Sprits, senza però rivelare numeri esatti.

Nel 2024, Konami dovrebbe pubblicare Silent Hill 2 Remake mentre è stato appena reso disponibile Silent Hill The Short Message come download gratis su PlayStation 5.

