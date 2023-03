Konami e Bloober Team starebbero valutando la realizzazione di altri remake di Silent Hill

Nel corso di una recente intervista concessa a IGN durante il DICE Summit 2023, il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, ha parlato dei piani futuri dello studio e della possibilità di lavorare ad altri remake tratti dalla saga di Silent Hill.

Stando alle parole di Babieno, Konami sarebbe fortemente interessata a discutere dell'argomento con il team, che tra l'altro non ha escluso alcuna possibilità per il futuro. Ovviamente non siamo di fronte a una conferma definitiva, ma queste dichiarazioni ci fanno capire la grande fiducia riposta da Konami nei confronti di Bloober. Una fiducia che sembra essere totalmente ricambiata.

Babieno ha infatti colto l'occasione per difendere Konami durante l'intervista. In particolare, il CEO ha chiesto alla community di videogiocatori di essere comprensivi nei confronti del publisher giapponese, che sembra essere pienamente consapevole di non aver soddisfatto le aspettative dei giocatori in passato:

"E capisco che la gente sia un po' arrabbiata con Konami per le cose che sono successe in passato, ma vorrei dire: dategli tempo, perché sanno quello che fanno", afferma Babieno.

Per quanto riguarda invece Silent Hill 2 Remake, il team ha assicurato che il titolo sarà molto più spaventoso dell'originale, grazie alle possibilità offerte dagli hardware di nuova generazione, e potrà inoltre contare su combattimenti più avvincenti grazia a un'IA migliorata.