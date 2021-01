Konami chiude? Ristrutturazione interna annunciata, facciamo chiarezza

In queste ore sta circolando una notizia che vorrebbe Konami in procinto di chiudere i battenti dopo aver smantellato tre divisioni interne. Titoli sensazionalistici compaiono su forum e siti web, ma cosa c'è di vero in questa vicenda? Konami chiude davvero?

Tutto parte da un documento pubblicato da Konami il 15 gennaio e relativo ad alcuni cambiamenti interni in vigore dal primo febbraio. Tra questi si parla di cambi al vertice con Hideki Hayakawa nel ruolo di CEO e Shoji Dewa che diventa Senior Executive Officer della compagnia.

Non è tanto questo però a preoccupare, quanto l'ultima voce del documento che parla di una riorganizzazione interna con la chiusura di tre studi: Production Division 1, Production Division 2 e Production Division 3, questi team chiuderanno definitivamente il primo febbraio, smettendo così di esistere.

Questo non vuol dire ovviamente che Konami chiuderà i battenti e smetterà di produrre videogiochi, dal momento che l'azienda possiede altri studi e team interni, anche se l'esatta suddivisione di questi non è del tutto chiara ad oggi.

Nessun accenno invece a PES Productions, studio responsabile della serie eFootball PES e attualmente impegnato su eFootball PES 2022. Sarà questo l'unico assets strategico che resterà attivo in casa Konami per quanto riguarda la produzione di videogiochi per console domestiche? Difficile dirlo, certo è che, ribadiamo, Konami non chiuderà dal primo febbraio.