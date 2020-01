Konami commenta i rumor sul possibile ritorno di Silent Hill

Nei giorni scorsi si è parlato del ritorno di Silent Hill: un insider ha infatti svelato l'esistenza di due progetti legati alla serie, per poi correggere parzialmente il tiro rivelando di non avere informazioni dirette a riguardo ma solamente contatti con persone molto vicine all'ambiente.

La redazione di PCGamesN ha voluto fare chiarezza provando a contattare Konami per chiedere conferme o smentite a riguardo: "Non possiamo dire nulla al momento, ma posso confermare che stiamo ascoltando i feedback dei fan e considerando varie possibilità per un un nuovo capitolo" queste le dichiarazioni di un portavoce Konami.

Parole che non suonano come una conferma ma nemmeno come una smentita dei rumor circolati nel fine settimana. L'ultimo capitolo della serie risale al 2012, anno di lancio di Silent Hill Downpour, titolo accolto tiepidamente da pubblico e critica. Nel 2014 il ritorno con Silent Hills, gioco di Hideo Kojima poi cancellato l'anno successivo, da allora il franchise è stato messo in pausa.

Secondo le ultime voci Konami avrebbe messo in cantiere una sorta di reboot/remake e un gioco a episodi stile Telltale, voci che come detto la compagnia non ha confermato direttamente, senza però negare un certo interesse nel possibile ritorno del brand sul mercato.