Konami compie 50 anni: cambio di nome in vista per la compagnia giapponese

In questo attuale anno fiscale, Konami si appresta a compiere il suo cinquantesimo anniversario: per l'occasione la storica software house giapponese autrice di serie iconiche quali Metal Gear, Silent Hill e Castlevania intende festeggiare regalandosi un nuovo nome che diverrà effettivo a partire dal primo luglio 2022.

Qualora gli azionisti dovessero approvare, la Konami Holdings Corporation, attuale nome completo dell'azienda, dalla prossima estate diverrà nota come Konami Group Corporation. Un cambiamento in verità minimo che nella sostanza non stravolgerebbe nulla, dato che la compagnia continuerebbe comunque ad essere nota in tutto il mondo semplicemente come "Konami".

In ogni caso la dirigenza ha spiegato in un breve comunicato le ragioni dietro questa mossa: "Sin dalla sua fondazione, la compagnia ha espanso il suo business come pioniera nell'industria dell'intrattenimento giapponese ed ora opera in quattro diversi settori: Digital Entertainment, Amusement, Gaming & Systems, e Sports. Nel raggiungere il cinquantesimo anniversario della nostra fondazione, cambieremo il nostro nome completo in modo che noi, assieme ai nostri partner, possiamo continuare ad affrontare le nuove sfide e lottare per un'ulteriore crescita come compagnia sostenibile".

E chissà se nel suo futuro c'è per davvero qualche possibile acquisizione: secondo alcuni rumor comunque discutibili, Sony starebbe per acquisire Konami o, in alternativa, la singola IP di Metal Gear Solid. In ogni caso l'artefice dei rumor su Konami ha ricevuto minacce di morte ed attacchi hacker, ritrovandosi costretto a dover cancellare i post sulle voci di corridoio scritti in precedenza.