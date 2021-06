Konami continuerà a esplorare collaborazioni con altri studi, nessun accenno a Silent Hill

L'annuncio della collaborazione tra Konami e Bloober Team ha galvanizzato la community che non vede l'ora di scoprire su quale IP lavoreranno gli autori di giochi come Blair Witch e The Medium.

Il publisher ha inviato una nota stampa chiarendo quanto segue: "siamo eccitati all’idea di lavorare con Bloober Team e altri partner di sviluppo molto apprezzati per produrre giochi legati a nuove e già presenti IP. La nostra alleanza con Bloober Team fa parte di un'area in cui stiamo continuando a evolvere il nostro approccio allo sviluppo dei giochi. Continueremo a esplorare partnership con una varietà di studi di sviluppo, così come continueremo a sviluppare internamente progetti chiave tra i nostri team, come abbiamo fatto per molti anni."

La compagnia conferma quindi di essere interessata alle collaborazioni con altri studi esterni dopo aver stretto una partnership con Bloober Team, viene chiarito inoltre che lo sviluppo interno non verrà abbandonato. Come noterete poi non c'è alcun riferimento a Silent Hill, franchise che secondo vari insider verrà portato avanti proprio dallo studio polacco con Bloober Team al lavoro almeno su un gioco di Silent Hill e altri progetti legati alla saga affidati ad altre compagnie non ancora rese note.

Al momento non ci sono certezze dunque ma già in passato si era parlato di un gioco di Silent Hill sviluppato da Bloober Team e lo stesso studio polacco aveva annunciato di essere al lavoro su una IP horror di proprietà di un grosso publisher.