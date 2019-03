Konami costruirà un centro di dodici piani dedicato interamente all'esport a Tokyo

Konami è impegnata nella costruzione di un centro di dodici piani a Tokyo...interamente dedicato all'esport. Questo edificio è uno dei primi passi che Konami sta facendo per migliorare la scena degli esport in terra natia.

"Rispetto ai pionieri dell'esport in America e in Europa, il Giappone ha ancora molta strada da fare", ha detto Kimihiko Higashio, presidente di Konami alla cerimonia di posa del primo mattone. "Tuttavia, guardando da un altro punto di vista, significa che il Giappone ha molto margine per crescere".

Il Konami Creative Center fungerà da arena per gli esport, oltre a diventare un luogo in cui i giocatori possono fare shopping e allenarsi per le future competizioni. Il centro avrà in dotazione hardware e strutture ad alta tecnologia che aiuteranno a mantenere il livello su una qualità estremamente elevata.

"Le persone che parteciperanno agli esport in futuro si schiereranno fianco a fianco con coloro che partecipano a sport reali come il calcio, o addirittura li supereranno", ha detto Higashio. "Voglio mostrare al mondo che l'appeal degli esport non prenderà il posto degli sport della vita reale".

Questo edificio arriva in un momento in cui la federazione esport nipponica sta spingendo per guidare sforzi come questo. Konami, insieme ad altri grandi editori come Capcom e Sega, stanno lavorando per essere maggiormente coinvolti negli esport.

Konami afferma che l'edificio in teoria dovrebbe essere completato entro la fine dell'anno, il che significa che sarà una posizione privilegiata per avvicinare il tema “esport” a quello olimpico. Ricordiamo che nel 2020 Tokyo ospiterà le Olimpiadi.