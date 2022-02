Konami, divisione gaming in crescita: ottimi i dati finanziari dell'anno fiscale 2022

Konami ha diffuso i risultati finanziari relativi ai primi nove mesi dell'anno fiscale 2022, che si sono conclusi lo scorso 31 dicembre 2021. E stando a quanto emerso la compagnia giapponese può ritenersi soddisfatta, trattandosi infatti di dati molto positivi, in particolare per la divisione Digital Entertainment Business.

Quest'ultima, che calcola i risultati di vendita di tutti i prodotti videoludici in ambito console e mobile, su base annuale ha infatti registrato un incremento dei ricavi pari al 6,4%, con profitti maggiori del 6,5% rispetto a quanto segnato un anno prima nello stesso periodo. Prendendo in esame l'intera azienda, Konami segna ricavi e profitti cresciuti rispettivamente del 12% e del 30,2%, sempre su base annuale: in generale tutti i settori della compagnia hanno riportato una crescita dopo le difficoltà relative al precedente anno fiscale collegate alla pandemia di Covid-19 ancora in corso.

Il successo del Digital Entertainment Business viene il larga parte ricollegato agli ottimi risultati dei giochi relativi al marchio Yu-Gi-Oh! e al titolo mobile Professional Baseball Spirits A. E con il grande successo di Yu-Gi-Oh Master Duel a quota 4 milioni di download da quando è stato lanciato lo scorso 19 gennaio, è assai probabile che anche l'ultimo trimestre dell'anno fiscale 2022, attualmente in corso, porterà ulteriori dati interessanti per la compagnia.

Nel frattempo, nelle scorse settimane Konami ha guadagnato 140000 euro con l'asta NFT di Castlevania, volta a celebrare il trentacinquesimo anniversario della serie.