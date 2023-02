Konami sarà all'E3 2023 con Metal Gear Solid 3 Remake e Castlevania, per un report

E' ormai da diverso tempo che si susseguono rumor sull'esistenza di Metal Gear Solid 3 Remake, finora mai divenuti realtà. Ma dopo il revival di Silent Hill, Konami potrebbe riportare in scena l'iconica serie stealth, e gli occhi sono ora puntati verso l'E3 2023.

Stando a quanto affermato dai redattori di VGC durante l'ultima edizione del podcast collegato alla testata, la compagnia giapponese avrebbe in programma la sua presenza alla prossima edizione della fiera losangelina, prevista dal 13 al 16 giugno, e starebbe dunque pianificando grandi sorprese per l'E3. Una di queste sarebbe per l'appunto l'annuncio ufficiale di Metal Gear Solid 3 Remake, che potrebbe tuttavia essere l'unico titolo della serie ad essere rivelato durante l'evento: non sembrano esserci piani chiari per eventuali rifacimenti di altri giochi, con il remake del terzo capitolo che dovrebbe fungere da banco di prova per un revival ancora più marcato del brand.

Ma non è finita qui: Konami avrebbe anche intenzione di annunciare un nuovo Castlevania all'E3 2023, così da riportare in vita anche questo franchise che, riedizioni e collection escluse, è fermo ormai dal 2014, anno in cui Castlevania Lords of Shadow 2 fece il suo esordio su PC, PS3 e Xbox 360. Già nel corso del 2021 si erano diffusi rumor su un nuovo Castlevania in sviluppo, anch'essi ancora mai divenuti realtà.

Che il prossimo E3 possa essere il giusto palcoscenico per riportare in scena questi due storici brand?