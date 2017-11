Konami e eFootball.Pro insieme per creare una nuova competizione eSport

ha annunciato oggi di aver iniziato siglato un accordo di collaborazione concon l’intento di creare, insieme, una nuova competizione eSports professionale basata sulla celebre serie di videogiochi calcistici del publisher giapponese.

Le partite di questo nuovo campionato verranno trasmesse in tutto il mondo, l’obiettivo dichiarato è quello di attrarre giocatori da ogni parte del pianeta.

“Il calcio è il re indiscusso degli sport tradizionali, vogliamo ottenere lo stesso livello di popolarità, con un videogioco calcistico, anche tra gli eSport” ha affermato Gerard Piqué, Presidente di eFootball.Pro e giocatore dell'FC Barcellona. “Vogliamo fondere il meglio del calcio tradizionale con il meglio dei videogiochi calcistici per offrire al pubblico un nuovo format di intrattenimento di grande successo.”

“Konami si impegna quotidianamente per fornire ai suoi clienti la migliore esperienza di gioco possibile, gli eSport rappresentano un’importante opportunità di mercato per raggiungere un pubblico in grande crescita,” ha affermato Hideki Hayakawa, CEO di Konami Digital Entertainment “La posizione di spicco di eFootball.Pro nel settore degli eSports, unità alla sua grande leadership nel mondo del calcio, ci permetterà di dare alla nostra community nuovi livelli di intrattenimento con i nostri prodotti. Non vediamo l’ora di iniziare a collaborare con eFootball.Pro.”

Maggiori dettagli relativi al progetto di collaborazione tra eFootball.Pro e Konami in ambito eSport verrà rivelati presto.