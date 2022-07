Konami festeggia i 35 anni di Metal Gear, alcuni giochi della serie torneranno in vendita

Konami ha avviato su Twitter i festeggiamenti per i 35 anni di Metal Gear, il primo episodio della saga è uscito il 13 luglio 1987 in Giappone su MSX prima di arrivare su Famicom e successivamente su NES in Europa e Nord America.

Da quel giorno sono passati 35 anni e la saga di Metal Gear è ancora oggi popolarissima in tutto il mondo. Il Tweet di Konami è abbastanza avaro di informazioni ma sottolinea come ci siano dei lavori in corso per riportare sugli store alcuni giochi non più disponibili:

"La saga di Metal Gear compie 35 anni oggi. Siamo al lavoro per ripristinare le vendite di alcuni giochi la cui commercializzazione è stata sospesa temporaneamente."

Il messaggio non cita alcun gioco specifico ma ricordiamo che lo scorso mese di novembre Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3 sono stati rimossi dagli store digitali a causa di alcuni problemi con le licenze e i diritti di utilizzo di filmati d'archivio a tema storico, Konami però ha più volte ribadito di essere al lavoro per rinnovare i diritti in questione, dunque Sons of Liberty e Snake Eater potrebbero presto tornare in vendita.

E per quanto riguarda il futuro? Secondo alcuni rumor, Konami vorrebbe riportare in vita vecchie IP storiche come Castlevania e Metal Gear, al momento però tutto tace e dopo Metal Gear Survive, il marchio non è più stato usato per nuovi videogiochi ma è stato legato solamente a pachinko e slot machine.