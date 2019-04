Konami: la filiale di New York cambia nome e punta sui brand storici

Con un comunicato stampa, Konami ha annunciato d'aver cambiato il nome della sua filiale di New York City, 4A Media, in Konami Cross Media NY Inc., con l'obiettivo di mettere ben in evidenza il nuovo approccio nella gestione delle proprietà intellettuali della compagnia.

"Al termine di un anno caratterizzato dalla crescita e da molti cambiamenti, Konami Digital Entertainment Co., Ltd. annuncia che la sua filiale di New York City, 4K Media Inc., è stata rinoniminata Konami Cross Media NY Inc. per riflettere l'evoluzione della compagnia, con un approccio a 360° sulla gestione delle proprietà intellettuali di alcune dei brand più iconici del mondo, come Yu-Gi-Oh! Bomberman, Contra e Frogger”.

Cosa prevede questo nuovo approccio a 360°? La compagnia giapponese non ha svelato con precisione i suoi piani futuri, ma l'impressione è che stia pianificando un ritorno in grande stile per i sopracitati franchise. Brand come Contra e Frogger, ad esempio, non si fanno vedere da un bel po' di tempo. I fan dei bombaroli hanno invece avuto modo di divertirsi in tempi recenti con Super Bomberman R, mentre Yu-Gi-Oh! Duel Links ha contribuito agli eccellenti risultati finanziari di Konami dell'ultimo anno.

Konami tornerà a puntare sul mercato gaming tradizionale? Difficile dirlo, al momento. Ciò che è certo, è che al momento la compagnia giapponese ha in programma un solo gioco per console, Hyper Sport R, ai quali andrà sicuramente ad aggiungersi il non ancora annunciato Pro Evolution Soccer 2020.