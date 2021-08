Konami sarà alla Gamescom, vedremo il gameplay di eFootball?

Konami Digital Entertainment conferma la propria presenza alla Gamescom 2021, il più grande evento europeo dedicato al mondo dei videogiochi, in programma in formato digitale dal 25 al 27 agosto.

Gamescom è il più grande evento al mondo dedicato a computer e videogame e la più grande piattaforma business europea per l'industria dei videogiochi. Gamescom 2021 si svolgerà esclusivamente in formato digitale da mercoledì 25 agosto a venerdì 27 agosto 2021.

Konami of Europe sarà presente con due titoli del proprio catalogo, eFootball e Yu-Gi-Oh! Master Duel: il primo è il nuovo brand calcistico che debutterà in autunno al posto di PES mentre Master Duel è il nuovo titolo dedicato alle carte collezionabili di Yu-Gi-Oh.

Sarà probabilmente questa l'occasione per vedere in azione eFootball, gli sviluppatori avevano promesso novità sul gameplay ad agosto e la Gamescom 2021 sembra il palcoscenico ideale per permettere a Konami di togliere i veli al suo nuovo gioco di calcio, pronto a fare il suo debutto su PC, console e dispositivi mobile in autunno come gioco free to play.

Quest'oggi anche Microsoft ha confermato la presenza alla Gamescom con uno showcase in programma nel tardo pomeriggio del 24 agosto, in questa occasione la casa di Redmond mostrerà le novità Xbox Game Studios in arrivo durante la stagione natalizia e oltre.