Konami, nuovi 'contenuti' in arrivo su Microsoft Store: l'avvistamento

Mentre l'autunno del 2021 ha portato con sé la rimozione di Metal Gear Solid 2 e 3 dagli store digitali e da PlayStaion Now, sembra ora che qualcosa si stia muovendo sul fronte della presenza del publisher su Microsoft Store.

A suggerirlo, è un noto dataminer attivo in rete con l'account Twitter "Aggiornamenti Lumia". Con un cinguettio a dir poco sintetico, quest'ultimo afferma che - stando alle sue ricerche - vi sarebbero diversi "nuovi contenuti" a marchio Konami in dirittura di arrivo sullo store digitale del colosso di Redmond. Purtroppo, il dataminer non sembra aver rintracciato ulteriori indizi o dettagli in merito, poiché il breve messaggio si limita ad allertare la community, senza tuttavia offrire alcuna informazione concreta su quelli che potrebbero essere i giochi protagonisti di tale processo.



Difficile di conseguenza trarre delle conclusioni specifiche da quanto segnalato dal noto utente. Potrebbero essere ad esempio coinvolti titoli del passato o loro riedizioni, ma non sono da escludere nemmeno produzioni inedite ancora da annunciare. Nell'ottobre dello scorso anno, Konami aveva manifestato l'intenzione di tornare a produrre giochi ad alto budget, ma da allora non sono giunti annunci specifici da parte del colosso giapponese, che detiene nel suo portfolio IP di prestigio quali Castlevania, Metal Gear Solid e moltissime altre.