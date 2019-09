Konami e giochi console: progetti in cantiere per 'IP conosciute a livello globale'

Recentemente, Masami Saso, Presidente di Konami Europe, ha rilasciato un'interessante intervista alla Redazione di Games Industry, nel quale ha riaffermato la volontà da parte dell'azienda di investire nel mercato console.

Accanto ad un impegno di rilievo nel mercato mobile, testimoniato anche dal recente annuncio di eFootball PES 2020 per smartphone e tablet, Konami punta infatti anche a mantenere la propria presenza su console. Un impegno evidenziato da Masami Sato, che ha dichiarato: "Anche con l'esordio di nuove piattaforme, crediamo che i giochi console di fascia alta siano i più importanti. [...] continueremo a dedicare energie ai nostri giochi console. Abbiamo anche in programma di ampliare il nostro portfolio. In aggiunta ai titoli multi-device di PES e Yu-Gi-Oh, abbiamo in programma di lavorare su progetti con altre IP conosciute a livello globale nel prossimo futuro". Proseguendo, il Presidente di Konami Europa ha inoltre evidenziato come lavorare in più settori possa generare esternalità positive: "Possiamo offrire giochi mobile di qualità grazie alla nostra tecnologia per creare giochi console di qualità [...]", definendo la capacità di agire su più piattaforme come un elemento di forza.



La compagnia ha già annunciato quella che sarà la line up Konami per il Tokyo Game Show 2019: tra i presenti, PES 2020 e Contra: Rogue Corps.