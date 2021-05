Konami affiderà altre IP agli studi indie: anche Metal Gear, Silent Hill e Castlevania?

Per il ritorno in auge di GetsuFumaDen, una delle sue IP storiche, Konami ha commissionato un nuovo gioco allo studio indipendente GuruGuru, che mentre vi scriviamo sta dando forma al promettente GetsuFumaDen: Undying Moon, un action game con tanto stile da vendere.

Quella di GetsuFumaDen non è l'unica IP "dormiente" di Konami: è passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo potuto giocare gli episodi principali di saghe del calibro di Silent Hill, Metal Gear e Castlevania. Nonostante i numerosi rumor che li circondano, non sappiamo quando e se faranno il loro ritorno: nel frattempo, il produttore di Undying Moon Shin Murato ha svelato che in futuro Konami commissionerà altre sue IP agli studi indipendenti.

"Siamo continuamente ispirati da diversi studi indie e dal loro modo di innovare e produrre giochi emozionanti", ha dichiarato ai microfoni di JP Games. "Secondo noi GetsuFumaDen si sposa benissimo con questo approccio, per cui abbiamo deciso di contattare GuruGuru, un team che conosciamo molto bene. Hanno provato qualcosa di nuovo per il design grafico, che abbiamo reputato perfetto per questa IP. Ha aiutato molto anche la presenza di alcuni fan dell'originale GetsuFumaDen all'interno del team. Per quanto concerne altre collaborazioni, potete aspettarvi altri progetti come questo".

L'intenzione di Konami, quindi, è quella di affidare altre delle sue IP storiche agli studi indipendenti: che sia questo il destino di giochi come Castlevania, Silent Hill e Metal Gear?