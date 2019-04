Konami lancia la Arcade Classics Anniversary Collection

Le alte sfere di Konami invitano tutti gli appassionati di videogiochi arcade a festeggiare il cinquantesimo anniversario dello sviluppatore e publisher giapponese con la Arcade Classics Anniversary Collection.

La nuova iniziativa di Konami ripercorre la storia e le glorie del passato della software house attraverso la riproposizione di otto capolavori dell'era Arcade del calibro di Haunted Castle (la versione da cabinato del leggendario Castlevania), Typhoon (A-JAX), Nemesis (Gradius), Vulcan Venture (conosciuto in Occidente come Gradius II), Life Force (Salamander), Thunder Cross, Scramble e TwinBee.

La collezione include anche un interessante Bonus Book sfogliabile tramite l'interfaccia di selezione dei giochi: l'artbook comprenderà degli splendidi bozzetti originali tratti dai concept di ciascun titolo, dei dietro le quinte esclusive e delle interviste con gli sviluppatori.

Prima di lasciarvi al video di presentazione della Arcade Classics Anniversary Collection di Konami, informiamo gli interessati che la nuova collezione celebrativa per il cinquantesimo anniversario della compagnia nipponica è disponibile da oggi sugli store digitali di PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, così come su PC (tramite le pagine di Steam) al prezzo di 19,99 euro.