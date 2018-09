Konami lancia la PES League 2019, in palio ci sono ben 300.000 dollari

Konami Digital Entertainment ha lanciato ufficialmente oggi la prima delle due Season di PES League 2019 con tornei nazionali di myClub che si disputano in tre diversi continenti.

PES League è il torneo ufficiale eSport di Pro Evolution Soccer dove i giocatori di PES 2019 di tutto il mondo si sfidano in match locali e online e che si concluderà il prossimo giugno nel corso delle PES League World Finals, dove saranno in palio ben $300.000.

Il torneo myClub di PES League 2019 inizia oggi per piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC Steam e con le modalità 1v1 e 3v3 (CO-OP). In seguito ai tornei di qualificazione in Europa e in Sud America, i top player avanzeranno alle finali nazionali per poi competere con i migliori giocatori del loro continente per aggiudicarsi un posto nelle PES League World Finals dove affronteranno anche i più forti giocatori asiatici.

La prima finale continentale si svolgerà a dicembre e sarà trasmessa sui canali ufficiali di PES e della PES League. I vincitori della prima finale continentale (Season 1) si scontreranno poi con i giocatori che supereranno il secondo torneo di qualificazione (Season 2) che partirà più tardi nel corso dello stesso mese. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della PES League.