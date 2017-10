Konami è al lavoro su un film e una serie TV basata su Contra

ha annunciato di voler portare sul grande e piccolo schermo il suo platform run-and-gun. Il titolo, ricordiamo, nacque nelle sale giochi, acquisendo grandissima notorietà grazie all'ottimo porting per

In entrambi i casi si tratterà di versioni live-action, interpretate dunque da attori in carne ed ossa, e saranno realizzate grazie alla partnership con lo studio di produzione cinese Starlight Film. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli come trama, protagonisti o attori; l'unica certezza è che sia il film che la serie televisiva saranno pubblicati in contemporanea mondiale.

Ricordiamo che Contra III The Alien Wars è uno dei 21 giochi inclusi all'interno di Super Nintendo Classic Mini, retro console già disponibile al prezzo di 79,99 €.