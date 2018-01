Konami: Metal Gear Survive non avrà loot box e non sarà pay to win

Le recenti dichiarazioni rilasciate dahanno lasciato perplesso più di un giocatore nei riguardi di. La casa giapponese ha infatti confermato che il gioco includerà le microtransazioni, lasciando così intendere a molti che il gioco sarebbe potuto essere una sorta di pay to win.

Konami si è dichiarata dispiaciuta per non essere riuscita a comunicare correttamente gli aspetti del gioco ai fan, ed ai microfoni del PlayStation Magazine UK è arrivata una precisazione riguardo all'argomento microtransazioni.

"Non ci saranno loot box, e non ci saranno microtransazioni di tipo pay to win. Saranno legati ad accessori come in Metal Gear Online e la FOB di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain".

Una parte dei giocatori, inoltre, sembra non avere compreso la natura di spin-off del titolo; un concetto che il producer Yuji Korekado ha voluto ribadire per l'occasione.

"I fan e i giocatori in generale sembrano aver preso Metal Gear Survive come una continuazione diretta della serie, e mi dispiace che abbiamo creato questa confusione".

Inoltre, ecco un piccolo accenno sulla campagna single player del gioco.

"Nella prima fase del gioco, potrete aggirarvi in una piccola zona costruita attorno alla vostra base, ma man mano che avanzate l'area si espanderà sempre più. Quando l'area si espanderà, appariranno nuove missioni per la storia, esattamente come le sub quest".

Metal Gear Survive uscirà il 22 febbraio su PC, PS4 e Xbox One. In attesa dell'uscita del gioco, trovate sulle nostre pagine un Video Speciale in cui svisceriamo tutti gli aspetti del nuovo titolo di Konami.