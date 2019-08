Konami porta PES 2020, Contra: Rogue Corps e Yu-Gi-Oh! TCG alla Gamescom 2019

Konami è lieta di annunciare il suo programma completo per la Gamescom 2019, svelando tutte le novità che verranno presentate su eFootball PES 2020, Contra: Rogue Corps e Yu-Gi-Oh! TCG. La fiera tedesca aprirà i battenti il 19 agosto.

Konami ha annunciato i dettagli delle attività e dei prodotti che sarà possibile giocare alla Gamescom di quest'anno (dal 20 al 24 agosto) a Colonia.

Dopo la pubblicazione della demo di PES 2020, i fan avranno l'opportunità di provare la più recente versione del nuovo titolo calcistico di Konami, e giocare partite in singolo e co-op allo stand del publisher (Hall 9, B30).

I presenti potranno anche avere la possibilità di partecipare a un esclusivo concorso nell'area dedicata al Matchday. I risultati di tutte le partite giocate durante la giornata saranno cumulati per formare un punteggio globale e saranno disponibili premi giornalieri come biglietti VIP per le partite casalinghe di FC Schalke 04 e FC Bayern.

Le normali attività giornaliere sul palco nel corso della fiera includeranno le partite più combattute del Matchday così come le sfide "Beat a Pro" contro atleti eSport. Il palco eFootball PES sarà animato dalla presenza del giornalista sportivo Johannes Meinow e tutti coloro che visiteranno lo stand saranno invitati a partecipare alle sfide.

I fan di Contra potranno provare una versione giocabile di Contra: Rogue Corps online in co-op per quattro giocatori, e potranno scattarsi una foto insieme al nuovo personaggio, lo scienziato Kurt Steiner, altrimenti conosciuto come Hungry Beast. Durante la fiera sarà possibile partecipare a una sfida di hashtag, e una selezione di influencer sarà presente per scattare una foto con i presenti.

Ci sarà inoltre uno stand dedicato a Yu-Gi-Oh! (Hall 5.2, C10) che presenterà le ultime novità del popolare universo di Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, dove I Duellanti potranno duellare e scambiare tra di loro, acquistare nuovi elementi per il proprio mazzo e utilizzare un photobox per scoprire come potrebbero apparire su una card gigante del gioco.

L'appuntamento resta fissato tra il 20 e il 24 agosto a Colonia, in occasione della Gamescom 2019.