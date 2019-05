Konami si prepara ad annunciare un nuovo Contra all'E3 2019?

Il rivenditore tedesco NetGames ha inserito nei propri listini un misterioso "Contra" per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, disponibile dal 24 settembre 2019. Di cosa potrebbe trattarsi?

L'ipotesi più probabile è che Konami possa essere al lavoro sull'edizione fisica di Contra Anniversary Collection, anche se il publisher giapponese riporta nelle FAQ sul proprio sito che le tre collection lanciate in questi mesi (Contra, Castlevania e Arcade Classics Collection) non usciranno in formato fisico ma solamente come digital download: "There are no plan to release physical product currently. They will all be digital downloads", questo è quanto si legge sul sito della compagnia.

Avrebbe senso, inoltre, pubblicato in formato disco/cartuccia solamente una delle tre raccolte? Sono in molti a pensare che Konami possa annunciare un reboot o remake di Contra al prossimo E3 di Los Angeles, per il momento però tutto tace e il mistero resta...