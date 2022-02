Konami alle prese con il revival di una storica saga, ma il progetto è stato cancellato

Secondo quanto riportato dall'ex Konami Ikuya Nakamura (artista e co-direttore della serie Metal Gear Solid), la compagnia giapponese aveva in programma di rilanciare una sua storica saga ma il progetto sembra essere stato cancellato.

In particolare si parla del "revival di una IP proprietaria", il progetto sarebbe esistito davvero per vari mesi nel 2019 ma è stato cancellato nello stesso anno o nei primi mesi del 2020 (le tempistiche non sono chiare) per dedicare maggiori risorse allo sviluppo di un nuovo gioco originale.

E' difficile dire di cosa potesse trattarsi, certo è che Ikuya ha legato alla sua carriera alla serie Metal Gear Solid e non è escluso che Konami stesse pensando a come riportare in vita l'IP dopo il flop di Metal Gear Survive, ma si tratta solamente di una ipotesi. Altri nomi possibili sono quelli di Castlevania e Silent Hill ma ribadiamo come questi nomi siano frutto più di speranze che di reali rumor dal momento che Ikuya non ha detto niente altro a riguardo.

Secondo alcuni rumor, attualmente Konami starebbe lavorando con Virtuos al remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater e si parla anche di un ritorno di Castlevania, la compagnia però non ha confermato nulla ed i rumor emersi sono da prendere con le dovute precauzioni.