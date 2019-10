Konami presenta un nuovo progetto legato a Silent Hill: slot machine a tema

Dopo i Pachinko a tema Metal Gear Solid 3, presentati al pubblico nel corso del 2016,Konami ha annunciato un ulteriore progetto dedicato all'universo delle slot machine.

Questa volta, l'IP coinvolta è quella di Silent Hill, celebre serie videoludica a tinte horror, che vanta al suo interno diversi capitoli. Le nuove slot machine saranno mostrate per la prima volta al pubblico a Las Vegas, tra il 15 e il 17 ottobre, in occasione del Global Gaming Expo. Presentando Silent Hill Escape, questo il nome designato per i macchinari, il vicepresidente esecutivo e COO di Konami Gaming Inc., Tom Jingoli, ha dichiarato: "Lo scopo di Konami è fornire gli operatori eccezionale intrattenimento per raggiungere e coinvolgere i giocatori di oggi e oltre. Stiamo facendo leva su di una combinazione di tecnologia, talento, design e sviluppo d'alto livello per offrire un insieme di nuovi prodotti all'evento di quest'anno [...]".



Il Presidente di Konami Europe, Masami Saso, ha recentemente dichiarato, in merito al mercato dei giochi console, di voler lavorare su IP conosciute a livello globale. Non è ad ora noto se tra queste ultime possa essere annoverata anche la serie di Silent Hill e se la compagnia abbia intenzione di riportare in futuro la saga sul mercato videoludico.