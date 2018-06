Konami presenterà due giochi per Nintendo Switch all'E3 di Los Angeles

Secondo quanto apprendiamo dal sito dell'E3 2018, Konami sarà presente alla fiera con due videogiochi per Nintendo Switch: un Action Adventure e una Compilation, entrambi i prodotti non sono ancora stati annunciati.

Difficile saperne di più al momento, la Compilation potrebbe riguardare una serie di vecchie glorie targate Konami o magari un franchise specifico mentre l'Action Adventure potrebbe appartenere a serie come Castlevania, Contra o Metal Gear, o ancora potrebbe trattarsi di una nuova IP...

Nei mesi scorsi si era parlato di un possibile arrivo di Gradius ReBirth, Contra ReBirth e Castlevania The Adventure ReBirth su Switch, che l'E3 sia il palco ideale per questi annunci? Lo scopriremo tra pochissimi giorni, magari durante la conferenza Nintendo in programma martedì 12 giugno alle 18:00.