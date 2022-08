Konami presenterà un gioco non annunciato al Tokyo Game Show, potrebbe essere Silent Hill?

Konami ha annunciato la lineup per il Tokyo Game Show 2022 che include un gioco Konami non ancora annunciato ma appartenente ad una serie molto amata. Inutile dire come la mente corra subito al nuovo Silent Hill per PlayStation 5, ma non ci sono certezze in merito.

L'appuntamento in questione è previsto per il 16 settembre con la presenza del doppiatore Yuki Kaji, noto per essere la voce di Eren ne L'Attacco dei Giganti e di altri personaggi di My Hero Academia, Psycho-Pass e altre amate serie anime.

Giochi Konami al Tokyo Game Show 2022

eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 (PS4, Switch) – Stage, Live Stream

eFootball 2023 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC, iOS, Android) – Stage, Playable

esports Ginza school – Live Stream

Hina Bita – Exhibit

Konami Action & Shooting Game Contest – Stage, Live Stream

Konami Unannounced Title – Stage

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – Stage, Live Stream

Shine Post Be Your Idol! (iOS, Android) – Exhibit, Stage, Live Stream

Super Bomberman R 2 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Stage, Live Stream, Playable

Yu-Gi-Oh! Cross Duel (iOS, Android) – Stage, Live Stream, Playable

Yu-Gi-Oh! Duel Links (iOS, Android) – Stage, Live Stream, Playable

Yu-Gi-Oh! Master Duel (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS, Android) – Playable

Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! (Switch) – Playable

Giochi Partner

Chorus

A Space for the Unbound (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – Playable

Coffee Talk Episode 2 Hibiscus & Butterfly (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – Playable

Read Only Memories NEURODIVER (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Playable

Falcom

The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II CRIMSON SiN (PS5, PS4) – Stage, Live Stream, Playable

Osman (PS4, Switch) – Playable

Wonder Boy Ultimate Collection (PS4, Switch) – Playable

Steel Empire (Switch) – Playable

Yobarai Detective Miasma Breaker (Switch) – Playable

Dawn of the Monsters (PS5, PS4, Switch) – Playable

Edge of Eternity (PS5, PS4) – Playable

Magicians Dead Force of the Soul (PS4) – Playable

Horgihugh and Friends + Fire Dragon Fist Master Xiao-Mei (Switch) – Playable

Trouble Witches Final! Episode 01 Daughters of Amalgam (PS4, Switch) – Playable

Human Fall Flat (PS5, PS4) – Playable

Quella di Silent Hill è solamente una ipotesi circolata in rete, una speranza della community ma ribadiamo come potrebbe in realtà non esserci al momento alcuna volontà di annunciare un nuovo gioco della serie al Tokyo Game Show 2022.