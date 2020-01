Konami: profitti in calo per la divisione Digital Entertainment

I risultati finanziari dello scorso trimestre mettono in luce una situazione generalmente positiva per Konami, nonostante i profitti in calo per la divisione Digital Entertainment, sotto la quale rientra anche il business dei videogiochi.

Il calo dei profitti è dovuto principalmente alle alte spese sostenute per la produzione dei giochi in catalogo e l'aumento dei costi di ricerca e sviluppo. Per l'anno fiscale in corso Konami sta puntando tutto su tre giochi: eFootball PES 2020 (e relative competizioni eSports), Professional Baseball Spirits A (molto popolare in Giappone) e Yu-Gi-Oh! Duel Links.

La compagnia si è detta soddisfatta dell'andamento dei tre titoli citati, in particolar modo per quanto riguarda le versioni Mobile e Free to Play, con eFootball PES 2020 che sembra aver registrato buoni numeri. L'azienda sta inoltre sviluppando nuovi titoli come Loveplus Every e IIDX Ulimate Mobile e continuerà a investire negli eSports con eFootball PRO e competizioni dedicate al baseball.

Nulla è stato confermato riguardo la volontà di riportare in vita vecchie IP, da tempo si parla di un possibile ritorno di Silent Hill e Castlevania, Konami non ha però fatto intuire i suoi piani per il futuro, limitandosi a ribadire che il business dell'intrattenimento digitale resterà uno dei settori più importanti in cui investire risorse e denaro.