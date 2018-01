Konami: profitti in aumento grazie al successo dei giochi mobile

ha pubblicato i risultati finanziari degli ultimi nove mesi del 2017: in questo lasso di tempo, i profili del gruppo sono aumentati del 30.2% toccando quota 354,2 milioni di dollari. Anche le entrate sono cresciute dl 9% raggiungendo gli 1.6 miliardi di dollari.

Konami attribuisce questi numeri al buon successo di PES 2018 Mobile (oltre 80 milioni di download) e Winning Eleven Card Collection, oltre a Yu-Gi-Oh Duel Links che ha totalizzato 60 milioni di download su mobile.

Buone anche le performance di Pro Evolution Soccer 2018 e Super Bomberman R, gli unici due giochi per console pubblicati dal publisher lo scorso anno. Per il 2018, Konami ha in serbo Metal Gear Survive e il nuovo PES, quest'ultimo non ancora annunciato ufficialmente.