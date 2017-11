Konami: profitti in crescita grazie al successo di PES 2018

ha rivelato i risultati finanziari dell'ultimo semestre, ovvero del periodo che va dal primo aprile al 30 settembre 2017. In questo lasso di tempo, i profitti della compagnia sono aumentati del 40% su base annua, raggiungendo quota 1.02 miliardi di dollari, +14% rispetto al 2016.

La compagnia si è detta soddisfatta di questi risultati, ottenuti grazie al successo di giochi mobile come Jikkyou Pawafuru Puryakyu e Professional Baseball Spirits A, molto popolari in Giappone. Per quanto riguarda l'Occidente, le vendite sono state trainate da Pro Evolution Soccer 2018 (capace di riscuotere un buon successo in Europa) e dal franchise Yu-Gi-Oh!, ancora molto popolare in tutto il mondo.

Durante l'anno fiscale in corso, Konami pubblicherà inoltre Metal Gear Survive, atteso per febbraio 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.