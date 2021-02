Konami: profitti da record grazie al boom di Momotaro Dentetsu

Konami Corporation ha annunciato i risultati fiscali dei primi nove mesi dell'anno fiscale 2021, ovvero del periodo compreso tra il primo aprile e il 31 dicembre 2020. La divisione Digital Entertainment ha visto schizzare i profitti grazie in particolare al successo di Momotaro Dentetsu per Nintendo Switch.

Nel periodo indicato la divisione videogiochi di Konami ha registrato ricavi in crescita del 33.1% mentre i profitti sono schizzati a + 79.4% rispetto allo stesso periodo del 2019. Le divisioni legate alla produzione di giochi arcade, pachinko e altri hardware da sala hanno invece sofferto a causa della pandemia Covid-19, con le sale giochi e gli arcade center chiusi per Konami è stato difficile generare profitti da questo business.

Momotaro Dentetsu Showa Heisei Reiwa mo Teiban! ha raggiunto quota 2.5 milioni di copie distribuite in Giappone dallo scorso mese di novembre, crescono anche i risultati della divisione Mobile grazie al traino di Professional Baseball Spirits A, titolo piuttosto popolare in Giappone.

Per il futuro, Konami ha ribadito il suo impegno nello sviluppo di due progetti legati a Edens Zero (uno per console e uno per mobile) e nel supporto alla serie eFootball PES, con eFootball PES 2022 in lavorazione e in arrivo presumibilmente alla fine dell'anno.