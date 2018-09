Konami prolunga la partnership con l'Arsenal e annuncia le leggende di PES 2019

Konami ha annunciato di aver prolungato, per un ulteriore anno, la partnership mondiale con Arsenal FC come Official Football Video Game Partner della squadra.

L’Arsenal FC, fondato nel 1886, vanta una ricchissima tradizione di successi ed è il club che ha collezionato il più grande numero di vittorie nella più antica competizione calcistica del mondo, la leggendaria FA Cup. L’Arsenal si è, inoltre, aggiudicato 13 campionati inglesi, uno dei quali (nella stagione 2003/2004) concludendo il torneo senza sconfitte. Grazie a questo accordo tutti i giocatori della rosa dell’Arsenal sono perfettamente ricreati all’interno di PES 2019 con la tecnologia proprietaria di scansione 3D di Konami. L’azienda giapponese ha avuto anche l’accesso completo all’Emirates Stadium per poterlo ricreare in ogni minimo dettaglio (misure del campo incluse) all’interno del gioco. La scansione 3D non si limita a riprodurre perfettamente l’aspetto fisico dei giocatori ma imita, con estrema precisione, anche i movimenti, lo stile di gioco e le caratteristiche tecniche di ogni calciatore.

Konami ha inoltre annunciato che i fan avranno la possibilità di scendere in campo con alcune delle più celebri leggende dell’Arsenal come Robert Pires, Sol Campbell, Gilberto Silva, Emmanuel Petit e Fredrik Ljungberg all’interno di PES 2019.

“Siamo felici di aver prolungato la nostra partnership con Konami per PES 2019, il videogioco che riesce a catturare la vera essenza del nostro club,” ha affermato Vinai Venkatesham, Chief Commercial Officer di Arsenal FC. “I nostri fan avranno l’opportunità di vivere l’emozione di giocare con la nostra squadra e di poter disputare le partite anche all’interno dell’Emirates Stadium che è stato riprodotto, anche quest’anno, nei minimi dettagli. Con PES 2019 ci sarà anche la possibilità di giocare con alcune delle più grandi leggende della nostra gloriosa storia.”

“L’Arsenal è uno dei più celebri e titolati club calcistici del mondo, siamo orgogliosi di aver rinnovato la nostra partnership con questa squadra,” ha dichiarato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. “la mission di Konami è quella di lavorare a stretto contatto con i migliori club del mondo e l’Arsenal, grazie alla sua prestigiosa storia e ai talenti della sua rosa, rappresenta il nostro partner ideale.”

PES 2019 è disponibile ora per PlayStation 4, Xbox One e PC in due versioni fisiche, con il nuovo testimonial mondiale Phillippe Coutinho sulla cover della versione standard e con David Beckham sulla cover della Special Edition che permette di sbloccare diversi contenuti bonus di myClub. È disponibile anche una versione solo digitale chiamata Legend Edition che include ulteriori contenuti per myClub!