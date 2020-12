Konami è il publisher terze parti di maggior successo del 2020 in Giappone

Konami guida le classifiche giapponesi del 2020 come publisher terze parti di maggior successo dell'anno che sta per finire, avendo superato Square Enix principalmente grazie al successo di Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! per Nintendo Switch.

Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! è un vero e proprio fenomeno di costume in Giappone, tanto da aver raggiunto quota 1.5 milioni di copie vendute (fisiche e digitali) in pochissime settimane, superando Cyberpunk 2077 nelle classifiche giapponesi.

Relativamente alle copie fisiche, Konami ha venduto 1.392.474 videogiochi, seguono Square Enix con 1.389.263 unità e Bandai Namco con poco più di 964.000 unità.

Vendite Giappone 2020

Konami - 1.392.474 Square Enix - 1.389.263 Bandai Namco - 964.801 Microsoft - 574.354 SEGA - 460.877 Koei Tecmo - 435.384 Capcom - 321.998 ATLUS - 330.357 Spike Chunsoft - 112.408 Cygames - 111.094

Momotaro Dentetsu è stato il gioco più venduto dell'anno in Giappone con 964.207 unità (solo copie fisiche) mentre Final Fantasy VII Remake si ferma a quota 932.821 pezzi, sul gradino più basso del podio troviamo Minecraft con 508.523 copie distribuite.

Proprio il successo di Minecraft permette a Microsoft di superare publisher giapponesi come SEGA, Koei-Tecmo e Capcom, che occupano rispettivamente le posizioni numeri 5, 6 e 7 della Top 10. Chiude la classifica Cygames con 111.094 copie vendute dei suoi giochi.