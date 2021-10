Konami punta al ritorno di vecchie glorie? Un contest per sviluppatori indie

Konami ha annunciato un concorso per sviluppatori indipendenti, l'Action & Shooting Game Contest, invitandoli a realizzare produzioni basate su alcune sue storiche IP, tra cui Gradius e Ganbare Goemon, con la possibilità che possano trasformarsi in veri e propri progetti grazie al supporto del colosso giapponese.

Il concorso, gestito anche da Shueisha Game creators Camp, offre ai partecipanti la possibilità di realizzare remake o seguiti basati sulle proprietà di Konami, oltre a riprendere personaggi o meccaniche specifiche per crearci sopra qualcosa di inedito e anche di cambiare il genere di appartenenza di una specifica serie. L'iniziativa ha avuto il via lo scorso 30 settembre 2021 e andrà avanti fino al 6 gennaio 2022. Non solo Goemon e Gradius: la casa giapponese mette a disposizione dei creatori 80 differenti giochi, tra i quali anche Parodius, Knightmare, Twinbee e Star Solider. Il gran premio del contest è pari a 2 milioni di yen, con Konami che non solo si offrirà come publisher del prodotto realizzato dai vincitori, ma anche un ulteriore sostegno economico pari a 30 milioni di yen per supportare lo sviluppo di un prodotto completo pronto per essere messo in vendita.

Un'iniziativa che arriva subito dopo le voci di corridoio che vedono Konami tornare ai giochi premium: sia il remake di Metal Gear Solid 3 che un nuovo Castlevania sarebbero infatti in sviluppo, con altri piani per il futuro dell'azienda che verranno rivelati nel corso del 2022. Nel frattempo Konami si è scusata per il lancio disastroso di eFootball 2022, promettendo di intervenire per risollevare la situazione del suo nuovo titolo calcistico.