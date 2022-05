Konami da record: Yu-Gi-Oh traina il miglior anno di sempre per l'azienda

Reduce dai festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario di Konami, il colosso giapponese ha ora un'ulteriore occasione per celebrare la propria evoluzione.

Nel presentare i risultati finanziari relativi all'ultimo anno fiscale, conclusosi il 31 marzo 2022, l'azienda ha infatti confermato una crescita dei profitti pari a circa il 70% rispetto all'anno precedente. Con un bilancio operativo di oltre 70 miliardi di Yen (pari a circa 520 milioni di euro al cambio odierno), Konami mette a segno addirittura la sua miglior performance economica annuale di sempre.

All'interno di questo quadro, trovano spazio il successo delle diverse sezioni produttive della compagnia, tra le quali anche il settore gaming. Per quanto riguarda quest'ultimo, Konami celebra in particolare il successo di Yu-Gi-Oh! Master Duel, che alla chiusura dell'anno fiscale ha potuto celebrare oltre 30 milioni di download. Il brand celebra anche il persistere del successo di Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, che aveva guadagnato crescente diffusione in concomitanza con la crisi pandemica dovuta al Covid-19.



Pur in assenza di grandi annunci sul fronte dello sviluppo AAA, le attività di Konami si presentano dunque come decisamente profittevoli. Tra i nuovi settori che hanno visto impegnata l'azienda giapponese, possiamo anche citare la vendita di NFT dedicati alle sue IP videoludiche più celebri, inclusa Castlevania.