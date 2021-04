Konami registra nuovi marchi legati a Castlevania e Metal Gear Rising: novità in arrivo?

A sorpresa, Konami ha registrato in Giappone dei nuovi trademark legati alle IP di Castlevania e Metal Gear Rising. L'operazione è stata effettuata in data 6 aprile, ma è divenuta di dominio pubblico soltanto oggi.

Sfortunatamente non sono emersi ulteriori indizi al riguardo, e non sappiamo con certezza quali potrebbero essere i piani del publisher nipponico con questi suoi due celebri nomi. La notizia, in ogni caso, alimenta molti sospetti: due mesi fa la testata di Video Games Chronicles diffondeva i rumor secondo i quali Konami avrebbe risvegliato dal letargo non solo Silent Hill, di cui si vocifera da mesi un nuovo episodio in dirittura d'arrivo su PS5, ma anche Castlevania e Metal Gear (di quest'ultimo abbiamo sentito abbondantemente parlare grazie agli insistenti rumor che suggeriscono Bluepoint al lavoro sul remake).

Secondo le indiscrezioni, Konami avrebbe deciso di affidare il compito di riportare in auge i suoi nomi più popolari appaltando i lavori di sviluppo a software house esterne, soprattutto dopo la tiepida accoglienza riservata a Contra Rogue Corps., realizzato invece in-house. Non è in ogni caso da escludere che la compagnia nipponica sia al lavoro su delle versioni rimasterizzate dei vecchi capitoli della serie di Castlevania e Metal Gear Rising, quest'ultimo pubblicato su PlayStation 3 e Xbox 360 a febbraio 2013, ed in seguito giunto anche su PC l'anno seguente. Per il momento, non ci resta che attendere pazientemente eventuali annunci ufficiali da parte di Konami. Voi in cosa sperate per il futuro di Castlevania e Metal Gear?