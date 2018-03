Konami ha registrato il marchio Silent Hill negli USA, ma la serie videoludica non c'entra

Rösti, un utente di ResetEra molto attento, ha scoperto che il 19 marzo 2018ha registrato il marchiopresso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Purtroppo, è altamente improbabile che la notizia possa far felici i giocatori. Nella descrizione del marchio, infatti, viene fatto riferimento a dispositivi arcade e slot machine, categoria che include i Pachinko, ai quali Konami pare essere molto legata in madrepatria.

Al momento, in ogni caso, non è chiaro per quale macchina da gioco verrà utilizzato il marchio (forse per un medal game ispirato a Silent Hill 2 venne distribuito in Giappone del 2015), ma sicuramente non sarà un videogame per console e PC. Rösti, tuttavia, ha fatto notare una cosa interessante: solitamente di queste faccende se ne occupa Konami Gaming, Inc, invece questa volta il marchio è stato registrato da Konami Digital Entertainment Co. Un dettaglio che potrebbe non significare molto, ma che è giusto far notare.

La serie di Konami manca dalle scene da molti anni ormai, anche se i giocatori accoglierebbero il suo ritorno con molto entusiasmo. Silent Hills, progetto sul quale erano al lavoro Hideo Kojima, Guillermo del Toro e Norman Reedus venne purtroppo cancellato da Konami. L'unica cosa che è rimasta è P.T., una demo che solo pochi fortunati continuano a conservare sulle loro PlayStation 4.