Konami: i ricavi sono da record, Yu-Gi-Oh! Master Duel è un successo

Konami Corporation ha annunciato i risultati fiscali dell'ultimo trimestre, la compagnia giapponese ha registrato ricavi pari a 535 milioni di dollari, in aumento del 5.2% rispetto allo stesso periodo del 2021, di fatto si tratta del miglior Q1 di sempre per Konami.

In calo i profitti, che passano a 105 milioni di dollari con una perdita del 30% rispetto allo stesso trimestre del precedente anno fiscale. Una cifra in calo che Konami spiega con l'aumento dei costi di produzione e marketing e con l'aumento dei prezzi delle materie prime.

Yu-Gi-Oh! Master Duel sta trainando le entrate della compagnia, il gioco ha registrato decine di milioni di download e grazie agli eventi in-game la community è particolarmente attiva. Altri progetti sembrano aver riscosso un minor successo, Konami sottolinea come "gli sforzi per aggiornare eFootball 2022 su mobile abbiano dato i loro frutti, con l'ultima versione ben accolta dai giocatori."

Konami ha festeggiato i 50 anni di attività cambiando la propria denominazione sociale da Konami Holdings Corporation a Konami Group Corporation. Al momento la compagnia non ha in programma giochi AAA per i prossimi mesi, o almeno nessun annuncio è giunto a riguardo, anche se da tempo si parla di un possibile ritorno in grande stile per Metal Gear e Castlevania.