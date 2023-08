Konami rinvia Suikoden I & II HD Remaster, non uscirà prima del 2024

Konami ha annunciato che Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars non uscirà nel corso del 2023 come inizialmente previsto: la raccolta è stata rinviata ed è ora priva di una finestra di lancio precisa.

La compagnia fa sapere che il team di sviluppo ha bisogno di più tempo per migliorare la qualità del prodotto e garantire ai giocatori un titolo all'altezza delle aspettative. In un lungo messaggio, Konami afferma che "riguardo al lancio di Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars, siamo giunti alla conclusione che per offrire ai giocatori un prodotto di qualitù dobbiamo necessariamente rinviare il lancio ad un non meglio specificato periodo del prossimo anno."

Lo studio sta lavorando su vari aspetti del gioco, l'obiettivo è quello di aggiornare il pubblico non appena ci saranno novità in merito, la speranza chiaramnte è quella di poter vedere Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars il prima possibile, anche se come detto un lancio nel corso del 2023 è assolutamente da escludere. Chissà che non possano esserci novità nel corso del Tokyo Game Show di fine settembre, lo scopriremo durante le prossime settimane.

Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars è atteso su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.