Konami rivede le previsioni finanziarie al ribasso, in attesa di Silent Hill

Electronic Arts ha confermato di aver rivisto al ribasso le proprie previsioni finanziarie riguardanti l'anno fiscale 2023, e allo stesso modo anche Konami si trova costretta ad annunciare agli azionisti dei cambiamenti dovuti ad un periodo in calo per l'azienda.

Konami sperava di realizzare un utile operativo di 76,5 miliardi di yen per l'anno fiscale 2023, ma ora prevede di arrivare soltanto a 42,4 miliardi di yen, per una differenza di certo non trascurabile. Anche le previsioni sulle entrate sono in calo per l'anno, ovvero da 320 miliardi di yen a 303 miliardi di yen. Il publisher nipponico ha preferito non trattare direttamente i motivi esatti per cui ha cambiato così radicalmente le sue prospettive finanziarie ed ha semplicemente dichiarato che si trattava di "piani di profitto per alcuni titoli nel settore dell'intrattenimento digitale".

Seppur non citato, un titolo su cui Konami riponeva le sue speranze è senza dubbio eFootball, la simulazione calcistica figlia della storica serie di Pro Evolution Soccer lanciata in formato in free-to-play. Il titolo ha fallito nel riscuotere il successo auspicato, ed anzi ha visto il gap con FIFA 23 aumentare ancor di più, con lo sportivo di Electronic Arts che è invece diventato quasi il miglior FIFA di sempre.

Konami potrebbe rilanciarsi nel prossimo futuro con le pubblicazioni di numerosi progetti legati alla serie di Silent Hill. Oltre all'attesissimo remake di Silent Hill 2, l'azienda sta lavorando in collaborazione con studi esterni a Silent Hill f, Silent Hill Townfall, Silent Hill Ascension ed anche una nuova trasposizione cinematografica del franchise. Il publisher non si è purtroppo espresso circa la data di lancio di Silent Hill 2 Remake, che rimane in programma per un generico 2023.