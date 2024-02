Konami scatenata: annuncia il ritorno di Felix The Cat e Ninja Five-O

Konami rispolvera le sue vecchie glorie riportando in scena Felix The Cat e Ninja Five-O, due titoli particolarmente apprezzati dell'editore giapponese, anche se non baciati da un grandissimo successo commerciale ai tempi della prima uscita.

Felix The Cat di Konami esce il 28 marzo 2024 su PS5, PS4 e Nintendo Switch, in formato digitale e fisico con preorder aperti dal 10 marzo sul sito di Limited Run Games. La raccolta include due diversi giochi, ovvero Felix The Cat per Nintendo NES e Felix The Cat per Game Boy, entrambi riprodotti con il Carbon Engine di Limited Run Games, con supporto per i salvataggi in qualsiasi momenti e per la funzionalità rewind.

Altro ritorno "di peso" è quello di Ninja Five-O, action platform 2D uscito nel 2003 su Game Boy Advance e conosciuto come Ninja Cop in Europa. Acclamato dalla critica, Ninja Five-O è diventato un cult pur vendendo poco e diventando uno dei giochi più rari del catalogo GBA.

Anche Ninja Five-O è stato ricostruito con il Carbon Engine di Limited Run Games, il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, PS4, Nintendo Switch e PC (via Steam) in edizione digitale e fisica solo sullo store di LRG.

Due cult di Konami si preparano a tornare sui nostri schermi e restiamo in attesa di saperne di più sulla riedizione di Rocket Knight annunciata nelle scorse settimane...