Konami: se i giocatori si faranno sentire, potremmo realizzare altre remaster

Dopo Zone of the Enders: The 2nd Runner Mars, Konami potrebbe realizzare dei nuovi prodotti rimasterizzati. La compagnia ha aperto le porte a tale possibilità durante una recente intervista concessa ai microfoni di IGN.com.

"Se la vostra voce sarà abbastanza forte ed unita in coro, allora tutto sarà possibile", questo il commento lasciato sull'argomento da parte del brand manager di Konami, Benjamin Kinney.

Non ci vengono forniti quindi indizi precisi su cosa la compagnia potrebbe mettersi al lavoro dopo la pubblicazione di Zone of the Enders: The 2nd Runner Mars. Tanti sono i giocatori che vorrebbero vedere alcuni capitoli della saga di Metal Gear rimaneggiati per le console di attuale generazione, ma non sono da dimenticare neanche altri franchise come Silent Hill o Castlevania.

E voi, di quali titoli vorreste che Konami realizzasse una versione remastered, o magari remake? Fatecelo sapere qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti. Intanto, vi ricordiamo che Zone of the Enders The 2nd Runner Mars sarà disponibile dal 6 settembre 2018 su PlayStation 4 e PC (via Steam), la versione fisica per la console Sony godrà di una copertina olografica con il trangolo del logo ZOE in rilievo, prenotando la versione digitale invece si riceverà un tema per la schermata HOME.