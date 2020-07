Konami: sedicenne di Tokyo minaccia di far esplodere la sede e viene arrestato

Dalle colonne del giornale Yomiuri Shinbun apprendiamo che la autorità di Tokyo ha provveduto all'arresto di uno studente delle superiori che ha minacciato di far saltare in aria la sede di Konami dopo aver perso a PES Mobile "per colpa di un bug".

Stando alla ricostruzione degli eventi fornita dai giornalisti di Yomiuri e dalla redazione del quotidiano Mainichi, la polizia ha deciso di prendere in custodia il ragazzo di 16 anni dopo che quest'ultimo, in preda alla rabbia per essere stato costretto ad abbandonare una partita online a PES Mobile, ha scritto sulla bacheca del gioco una serie di minacce ai dipendenti di Konami.

Tra le minacce avanzate dal liceale, vengono citate le frasi "farò esplodere il quartiere generale di Konami" e "ucciderò tutte le persone che lavorano a Konami", oltre ad altri messaggi in cui lo stesso ragazzo asserisce, con toni altrettanto minacciosi, che "il terrorismo può avvenire anche in Giappone".

Secondo quanto riferito, il ragazzo avrebbe ammesso di essere l'artefice di quei messaggi e, nel tentativo di scusarsi, ha asserito di essere stato assalito da una rabbia incontrollata e di essersi "inca**ato con Konami" dopo essere incappato in un problema di connessione che gli ha fatto perdere una partita mentre giocava in multiplayer alla versione per sistemi mobile di eFootball PES 2020.